Imprese: Lucini (Generali Italia), welfare aziendale fattore di sostenibilità sociale

- Il welfare aziendale continua a crescere ed è divenuto un fattore di sostenibilità sociale. Lo ha detto Barbara Lucini, responsabile country corporate social responsibility di Generali Italia, a margine della presentazione del Rapporto 2022 Welfare Index Pmi, giunto alla sua settima edizione. “Le imprese sono sempre più in grado di coniugare un impegno d’impresa a raggiungere i loro obiettivi finanziari con l’impatto di valore sociale per i propri stakeholder, dipendenti e comunità di riferimento. Questo è quello che noi di Generali intendiamo per essere partner di vita”, ha detto Lucini. “Crescita sostenibile – ha sottolineato – vuol dire per noi avere una visione di lungo periodo e una chiara intenzionalità strategica, coniugare il benessere per i propri stakeholder e gli obiettivi d’impresa economico-finanziari”, ma anche “un’integrazione progressiva dei fattori Esg all’interno dei nostri processi operativi e di business” e “agire di concerto con i nostri stakeholder e misurare ciò che facciamo”. (segue) (Rin)