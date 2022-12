Ucraina: portavoce Ue, tribunale speciale è opzione per perseguire leadership Cremlino per aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta cercando soluzioni che consentano di perseguire la leadership russa per il crimine di aggressione e il tribunale speciale è un'opzione. Lo ha detto Christian Wigand, portavoce della Commissione Ue alla Giustizia, durante la consueta conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Continuiamo a sostenere pienamente il lavoro della Corte penale internazionale, che è l'attore chiave della giustizia penale internazionale", ha detto. "Condividiamo lo stesso obiettivo, ovvero garantire la responsabilità penale sui crimini commessi anche per la massima dirigenza russa", ha aggiunto. L'Ue condivide la stessa "interpretazione giuridica", ha proseguito Wigand, ma dobbiamo tenere conto anche dei limiti politici concreti per trovare una soluzione" al problema, ha dichiarato. "Stiamo cercando soluzioni che consentano di perseguire la leadership russa per il crimine di aggressione e il tribunale speciale è un'opzione. Siamo pronti a esplorare le opzioni sul tavolo e continueremo a lavorare con i nostri Stati membri, con l'Ucraina e con i nostri partner internazionali per raggiungere questo obiettivo comune", ha concluso. (Beb)