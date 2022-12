Autonomia: Fedriga, indispensabile regia nazionale con visione chiara di ogni Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo cogliere questo momento per realizzare uno sviluppo reale del Paese che parta dalle nostre realtà, dalle aree marginali, dalle aree interne e montane che debbono essere valorizzate". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo al Festival delle Regioni e delle province autonome alla Villa Reale di Monza. "È certamente indispensabile una regia nazionale - ha proseguito - ma occorre una visione chiara, Regione per Regione, degli interventi per i singoli territori, verificando e incrociando gli investimenti con la programmazione regionale per rendere ogni azione più spedita, più efficace". (Rem)