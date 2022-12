Lazio 2023: Di Stefano (Demos), Bergamo è risorsa importante e di valore per partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza e la storia personale di Bergamo, sia dentro che fuori le istituzioni, unita alla sua preparazione nell'ambito del comparto culturale, "rappresentano senz'altro una risorsa importante e di valore per il nostro Partito, che implementerà ulteriormente la competenza, i contenuti e le battaglie di Demos". Così in una nota Ruben Di Stefano, tesoriere nazionale di Demos. "L'adesione di Bergamo conferma la presenza di una comunità politica in cammino, dialogica, e attenta alle varie sensibilità che si ispirano a valori umanisti condivisi e da rilanciare più che mai in questo periodo storico, caratterizzato da odio e frammentazione. Stiamo lavorando assiduamente affinché Demos possa diventare il punto di riferimento di tante donne e uomini che vogliono offrire il proprio sapere e la propria esperienza a vantaggio del bene comune", conclude. (Com)