Giustizia: Nordio, avanti con abbattimento arretrato e riduzione "disposition time"

- "Continuerà l’azione di coordinamento e monitoraggio delle iniziative poste in essere per il miglioramento del sistema 'giustizia' e per l’abbattimento dell’arretrato e la riduzione del disposition time nei termini convenuti con l’Unione europea". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero alla commissione Giustizia del Senato. "Particolare attenzione sarà posta al monitoraggio, effettuato anche in raccordo con il Consiglio superiore della magistratura e con gli altri Uffici giudiziari, del contributo fornito dagli addetti all’Ufficio per il Processo e dal personale tecnico assunto durante il 2022", ha aggiunto. (Rin)