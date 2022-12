Autonomia: Foti (Fd'I), abbiamo posto contrappeso su presidenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per dar corso all'autonomia differenziata è necessaria una maggioranza qualificata da parte del Parlamento, nel caso della Camera almeno 201 voti favorevoli. Questo costituisce già un contrappeso rispetto a fughe in avanti. Noi di Fd'I in campagna elettorale abbiamo posto un contrappeso che non è di poco conto: il presidenzialismo". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti a Rainews24.(Rin)