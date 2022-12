Bianco: Letta, ha lasciato una traccia profonda nella politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una personalità di una straordinaria intensità che ha lasciato una traccia profonda nella politica italiana. Gerardo Bianco è stato per tutti questi anni un punto di riferimento per tanti di noi: la comunità delle democratiche e dei democratici si stringe attorno alla sua famiglia, ne ricorda l'esemplare personalità, il percorso politico sempre lineare, l'impegno straordinario. Un uomo dalla profonda cultura che ha inciso segni profondi nella storia del nostro Paese, mai banale, capace di sorprendere, di tenere insieme polarità diverse e di portarle sempre verso una sintesi più avanzata". Lo ha detto, nell’Aula della Camera, il deputato e segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in occasione della commemorazione di Gerardo Bianco, lo storico esponente della Democrazia cristiana scomparso lo scorso 1 dicembre all’età di 91 anni. (Rin)