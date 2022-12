Giustizia: Nordio, composizione negoziata crisi vero cuore di nuova normativa su insolvenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riforma delle norme sull’insolvenza si persegue "l’obiettivo di offrire nuovi e più efficaci strumenti agli imprenditori per sanare quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che appaiono reversibili, grazie al ricorso alla 'composizione negoziata della crisi', vero cuore della nuova normativa dell’insolvenza". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero alla commissione Giustizia del Senato. E' "in corso di istituzione l’Osservatorio permanente sull’efficacia delle misure di composizione negoziata della crisi e delle misure di allerta, prevista dall’articolo 353 del Codice. A breve, sarà operativo l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui abbiamo detto, come da Convenzione siglata da questo ministro con Equitalia Giustizia Spa in data 2 dicembre 2022", ha spiegato..(Rin)