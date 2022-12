Energia: sottosegretario Barbaro, riunione Forum regionale su gas in Egitto "evento strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ottava riunione ministeriale del Forum regionale del gas dei Paesi del Mediterraneo Orientale (Emfg) previsto domani, 7 dicembre, al Cairo, in Egitto, è "un appuntamento strategico per il futuro". Lo afferma il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, delegato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin a partecipare alla missione. “L’appuntamento del Cairo con l'ottava riunione ministeriale dell’East Mediterranean Gas Forum, lo strumento di dialogo creato con l’obiettivo di valorizzare le risorse di gas scoperte nel bacino del Levante, assume un’importanza strategica al fine di confrontarsi su politiche comuni per l’utilizzo delle risorse in quell’area”, sottolinea Barbaro. L’Italia è tra i Paesi fondatori di Emgf, iniziativa nata su impulso dell’Egitto, insieme a Grecia, Cipro, Israele, Giordania e Autorità nazionale palestinese allo scopo di confrontarsi su politiche comuni per l’utilizzo del gas scoperto, e da scoprire, nel Mediterraneo orientale. (segue) (Res)