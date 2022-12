Energia: sottosegretario Barbaro, riunione Forum regionale su gas in Egitto "evento strategico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai Paesi fondatori membri dell’Emgf si è recentemente aggiunta la Francia quale Paese membro a pieno titolo, mentre Stati Uniti, Unione Europea e Banca Mondiale ne fanno parte come osservatori. “Le importanti scoperte di gas naturale avvenute negli scorsi anni nell’area del Mediterraneo orientale hanno posto le basi per nuove forme di collaborazione e per un potenziale riequilibrio del mercato energetico regionale ed europeo, anche un’ottica di maggiore sicurezza, diversificazione e sostenibilità degli approvvigionamenti”, prosegue Barbaro. Le considerevoli quantità saranno commercializzabili nei prossimi anni e pertanto occorre individuare opzioni concrete di esportazione nel breve/medio termine e nel lungo termine. La riunione dell’Emgf di domani al Cairo servirà a presentare lo stato di aggiornamento delle attività del Forum e anche a discutere gli esiti della Cop27 e del percorso di attuazione dell’iniziativa per la decarbonizzazione dell’area, conclude la nota. (Res)