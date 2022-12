Bianco: Letta, è stato allo stesso tempo un uomo politico libero e coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato allo stesso tempo un uomo politico libero e coraggioso, come deve essere chi fa politica pensando soprattutto alle idee che ha, al bene comune, all'interesse del Paese e dell'Europa. Questi sono stati i punti cardinali della bussola che ha guidato Gerardo Bianco". Lo ha affermato, nell’Aula della Camera, il deputato e segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in occasione della commemorazione di Gerardo Bianco, lo storico esponente della Democrazia cristiana scomparso lo scorso 1 dicembre all’età di 91 anni. "Si può fare politica anche fuori dalle istituzioni lasciando un segno, come lui lo ha lasciato - ha aggiunto il leader del Pd -. E' stato allo stesso tempo attaccato alla sua terra e profondamente europeista". (Rin)