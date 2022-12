Speciale difesa: ministro Difesa Reznikov sente Austin, focus su rafforzamento difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario alla Difesa degli Usa, Lloyd Austin. Come ha riferito Reznikov su Twitter, le parti hanno discusso del rafforzamento della difesa aerea ucraina. "Voglio esprimere un grande ringraziamento al segretario alla Difesa degli Stati Uniti, che si preoccupa sinceramente della situazione in Ucraina. Durante la nostra telefonata, avvenuta subito dopo il massiccio attacco missilistico russo, abbiamo discusso dei prossimi passi per rafforzare la difesa aerea ucraina", ha scritto il ministro ucraino. Infine, Reznikov ha di nuovo ringraziato gli Stati Uniti per il loro continuo sostegno. (Kiu)