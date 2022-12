Speciale difesa: India-Germania, ministra Esteri tedesca Baerbock conclude visita a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annalena Baerbock, ministra degli Esteri della Germania, conclude la sua visita ufficiale di due giorni in India, dopo aver incontrato l’omologo Subrahmanyam Jaishankar e aver firmato un accordo per un partenariato onnicomprensivo per la migrazione e la mobilità. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, secondo il quale i due ministri hanno espresso soddisfazione per le relazioni bilaterali, entrate quest’anno in una nuova fase con il lancio, a maggio a Berlino, del partenariato per lo sviluppo verde e sostenibile. Le parti, si legge nella nota, si sono impegnate ad approfondirlo ulteriormente e a esplorare nuove opportunità di cooperazione nella difesa; inoltre, hanno rilevato progressi nei progetti in Paesi terzi, in particolare in Camerun, Ghana, Malawi e Perù, e hanno convenuto di incrementare il coordinamento nelle loro attività nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. (Inn)