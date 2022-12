Speciale difesa: Regno Unito, istituita nuova unità investigativa per gestire reati nelle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato istituito un nuovo organismo indipendente per indagare sui reati all'interno delle forze armate britanniche. Lo riporta il sito web "Forces.net". La Defense Serious Crime Unit (Dscu) ha la giurisdizione per indagare sui reati più gravi che si presume siano stati commessi da persone soggette alla legge e in servizio, sia nel Regno Unito che all'estero. Il ministro della Difesa Ben Wallace ha affermato che l'unità è un "passo avanti per migliorare la qualità e la capacità delle forze armate di indagare su crimini gravi". Con sede a Southwick Park nell'Hampshire, il Dscu sostituisce gli esistenti Special Investigation Branches (Sib) e fa parte dei piani della difesa per riformare il Service Justice System. (Rel)