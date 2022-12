Speciale difesa: Italia-Giordania, ministro Tajani, consolidate relazioni bilaterali con Paese amico e strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia consolida le relazioni con un Paese amico e strategico come la Giordania e “torna protagonista in politica internazionale”. Lo ha scritto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in riferimento all’incontro tenuto a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e Abdullah II Ibn al Hussein, re di Giordania, alla presenza dello stesso Tajani e del ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Sua Maestà Abdullah II di Giordania. Un piacere incontrarlo di nuovo in occasione della sua visita al Presidente del Consiglio. L'Italia torna protagonista in politica internazionale, consolidando relazioni bilaterali con Paesi amici e strategici come la Giordania”, ha scritto Tajani. (Res)