Regno Unito: conservatrice Mone si congeda con effetto immediato dalla Camera dei Lord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La baronessa Michelle Mone, membro della Camera dei Lord britannica, ha preso un congedo lavorativo con effetto immediato "per ripulire il suo nome dalle accuse che le sono state ingiustamente rivolte". Lo ha riferito il suo portavoce. Ciò significa che Mone non parteciperà alle sedute della Camera, non voterà su alcun procedimento, né potrà richiedere alcuna indennità. La baronessa è al centro di controversie per i suoi legami con un'azienda, Ppe Medpro, a cui sono stati assegnati contratti per la produzione di dispositivi di protezione individuale durante la pandemia di Covid-19. I contratti avevano un valore di 200 milioni di sterline (circa 233 milioni di euro). Mone è stata accusata di aver tratto profitto dall'attività, ma lei ha costantemente negato qualsiasi "ruolo o funzione" nell'azienda. (Rel)