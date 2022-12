Sardegna: decoro urbano, a Oristano tolleranza zero verso i maleducati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono tanti i cittadini corretti e rispettosi delle norme, che conferiscono correttamente i rifiuti solidi urbani per la raccolta differenziata, quelli scaricano selvaggiamente rifiuti dove capita, che provvedono alla pulizia delle aree incolte, al taglio e alla sistemazione delle siepi e che se hanno un cane quando lo portano a passeggio si dotano correttamente di guanti e sacchetto per la raccolta delle feci – precisa l’assessore Zedda -. Proprio per non vanificare l’impegno di questi cittadini dobbiamo punire chi si vuole sottrarre alle regole di una corretta convivenza civile. Gli agenti della Polizia locale intensificheranno i controlli e saranno molto meno tolleranti nei confronti dei trasgressori. Le norme sul decoro urbano devono essere rispettate”. Zedda inoltre evidenzia che “in ogni periodo dell’anno scopriamo discariche abusive, strade disseminate di escrementi animali, siepi che invadono i marciapiedi impedendo il passaggio dei pedoni e, ancora più grave, di chi ha disturbi motori. Troppo spesso le più elementari regole vengono trascurate o del tutto ignorate. Gli agenti della Polizia locale stanno monitorando la città e stanno valutando le situazioni più gravi nei confronti della quale partiranno le conseguenti sanzioni amministrative. Nell’azione di controllo saranno impiegate anche le riprese delle decine di telecamere della rete di videosorveglianza comunale e a breve anche il drone per le riprese aeree”. Il mancato rispetto delle norme sul decoro urbano comportano sanzioni amministrative che, salvo casi più gravi, vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro. (Rsc)