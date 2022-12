© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Oim, 633 persone riportate in Libia dal 27 novembre al 3 dicembre - Un totale di 633 migranti sono stati soccorsi al largo delle coste libiche e riportate a terra dal 27 novembre al 3 dicembre. Lo ha reso noto l’ufficio libico dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) via Twitter. Dall'inizio del 2022, un totale di 21.457 migranti sono stati soccorsi e riportati in Libia, tra cui 1.089 donne e 678 bambini. L'organizzazione ha riferito che da inizio anno 517 persone sono morte e altre 830 risultano disperse al largo della costa libica lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nel 2021, un totale di 32.425 migranti erano stati recuperati in mare e riportati in Libia. (segue) (Res)