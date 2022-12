I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Human Rights Watch chiede un'indagine internazionale sulle atrocità di Tarhuna - Le autorità libiche non sono state in grado di indagare sulle atrocità contro la popolazione di Tarhuna e il dossier dovrebbe ora passare alla Corte penale internazionale. Lo ha detto Hanan Salah, direttrice per il Medio Oriente e il Nord Africa dell’organizzazione non governativa Human Rights Watch, in dichiarazioni riportate dal quotidiano libico “Ean libya”. Salah ha affermato che il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, dovrebbe indagare sui crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte, sottolineando che i parenti di centinaia di persone che sono state arbitrariamente arrestate, torturate o scomparse e successivamente ritrovate in fosse comuni sono ancora in attesa di giustizia. L'ong ha indicato che la recente visita in Libia del procuratore Khan ha ridato speranza per la tanto attesa giustizia per le vittime della milizia Kaniyat che ha preso il controllo di una città durante la battaglia per il controllo della capitale, Tripoli, nel 2019-2020. (segue) (Res)