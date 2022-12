© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: governo stanzia 420 milioni di dollari per finanziare le startup - Il governo dell’Algeria ha stanziato 420 milioni di dollari per finanziare le startup. Lo ha rivelato il primo ministro algerino Aimen Benabderrahmane a margine dei lavori della prima Conferenza africana delle start-up, iniziata ieri ad Algeri. Il premier ha inoltre fornito le istruzioni per accelerare l'elaborazione delle pratiche e accedere al fondo di finanziamento. A questo proposito, Benabderrahmane ha sottolineato che il portafoglio di gestione dei fondi di investimento locali è dotato di 58 miliardi di dinari (420 milioni di dollari). Sottolineando la necessità di passare dalla gestione prettamente amministrativa a quella economica, il primo ministro ha insistito sull'importanza di seguire approcci economico-finanziari nella gestione delle startup. Benabderrahmane ha insistito sulla necessità di una buona formazione per i giovani, affinché “possano acquisire l’esperienza necessaria all’avvio di propri progetti”. A margine di questo evento africano si è svolta una mostra che ha riunito 20 startup, di cui otto algerine e 12 africane, nell'ambito dell'incubatore "Incube me", a rappresentare il settore finanziario, dell’e-commerce, industriale, tecnologico, dei trasporti, dei servizi e dell'istruzione. (Res)