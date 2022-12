© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Giordania: al via programma europeo di finanziamento della green economy di 40 milioni di euro - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), l'Unione europea (Ue) e il Fondo verde per il clima (Cgf) hanno lanciato oggi il programma di finanziamento della green economy in Giordania, del valore di 40 milioni di euro, alla presenza del ministro dell'Ambiente, Moawiya al Radaydah. Lo riferisce l'emittente televisiva del Regno “Al Mamlaka”. Il programma mira a sostenere le imprese giordane, a facilitare i loro investimenti in tecnologie verdi con l'aiuto di banche e istituzioni finanziarie partner locali. La capitale, Amman, è la prima città della regione del Mediterraneo meridionale ad essere sostenuta dall'iniziativa di economia verde finanziata dalla Banca e dai suoi partner. "La Giordania sta ospitando rifugiati arrivati in diverse ondate di richiedenti asilo, rendendola il secondo Paese più povero al mondo in termini di acqua: questo ha colpito l'agricoltura, l'industria, il benessere e la qualità della vita", ha detto il ministro Al Radaydah, spiegando che la Giordania spera di ridurre le emissioni di CO2 del 30 per cento entro i prossimi dieci anni. (segue) (Res)