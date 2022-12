I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: esperti Onu, Stato islamico ha usato armi chimiche nel Paese - Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha scoperto prove dell’uso di armi chimiche in Iraq da parte dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) tra il 2014 e il 2019. È quanto emerso in un rapporto diffuso dal gruppo di investigatori incaricato di analizzare i crimini commessi dallo Stato islamico. Gli esperti hanno spiegato di aver raccolto “testimonianze e prove documentali” relative all’uso di armi chimiche nel Paese mediorientale. Il rapporto si è concentrato in particolare su un attentato perpetrato l’8 marzo del 2016 a Taza Khurmatu, a sud di Kirkuk, nel nord dell'Iraq, dove sono state evidenziate le complicazioni mediche attualmente subite da alcuni residenti a causa dell’uso di sostanze chimiche da parte dell’Is. (segue) (Res)