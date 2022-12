© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Grecia: Cavusoglu, impossibile restare in silenzio di fronte a minacce di Atene - Per la Turchia è “impossibile restare in silenzio di fronte alle minacce da parte della Grecia, prenderemo le misure necessarie”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, commentando le notizie relative ad esercitazioni militari condotte dalla Grecia sull’isola di Rodi in una conferenza stampa con l’omologo romeno, Bogdan Aurescu, in visita in Turchia. "Se la Grecia non vuole la pace, faremo ciò che è necessario sia sul terreno legale che in ambito militare. Chi semina vento raccoglie tempesta”, ha affermato il ministro degli Esteri turco. (segue) (Res)