- Iran: deputato, conti bancari donne senza velo saranno bloccati - Il deputato iraniano, Hossein Jalali, membro della commissione Cultura del parlamento iraniano (Majlis) che saranno bloccati i conti bancari delle donne che vengono sorprese per tre volte senza indossare l’hijab. Citato dal quotidiano riformista “Shargh”, Jalali ha dichiarato: “Dopo tre avvertimenti il conto bancario della persona che viene sorpresa senza l'hijab potrebbe essere bloccato". Ieri, il deputato aveva fatto riferimento a nuovi provvedimenti da mettere in pratica nelle prossime settimane riguardo all'uso del velo in pubblico, obbligatorio nella Repubblica islamica fin dalla sua fondazione nel 1979. (Res)