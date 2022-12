Giustizia: Pittalis (FI), processo torni luogo per accertare verità, no palcoscenico pm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Signori del Movimento cinque stelle, toglietevi dalla testa l'idea che questa Repubblica possa essere governata da magistrati come voi pretendete. La nostra è una Repubblica parlamentare fondata sul consenso popolare, non sull'uso politico della giustizia che voi alimentate. È finita quell'era". Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso della discussione degli ordini del giorno sul decreto Ministeri. "Non esiste nel nostro ordinamento un organismo di qualunque natura, compresa la magistratura, che possa dirsi sottratto ai controlli", ma "gli ispettori che fanno i controlli sono gli stessi magistrati - ha aggiunto -. Qua non si sta delegando a nessuno un potere che non sia quello istituzionale", ma "è ora di finirla con i processi che sono diventati il palcoscenico per creare le carriere di alcuni pubblici ministeri e di alcuni magistrati: noi vorremmo che il processo tornasse a diventare il luogo nel quale si accerti la verità. Il governo e questa maggioranza stanno dedicando 3 milioni di euro per la Direzione distrettuale antimafia", e "risorse importantissime sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata. Non potete confondere il ruolo che stanno esercitando in questo momento il governo e la maggioranza di contrasto, ma anche di controllo di quella attività che spesso viene messa in atto da certe procure, che sono convinte ancora di poter condizionare la politica. Questa è una stagione per noi finita". (Rin)