I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula in visita ufficiale alla Casa Bianca a gennaio - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di una visita ufficiale alla Casa Bianca il prossimo gennaio. Lo ha detto l'ex ministro e componente del gruppo di transizione del governo Lula, Celso Amorim, al termine dell'incontro tenuto a Brasilia tra il capo dello stato eletto e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Secondo quanto rivelato alla stampa, Biden avrebbe voluto ricevere Lula già questo mese prima della cerimonia di insediamento del primo gennaio. Tuttavia, il presidente eletto brasiliano ha affermato di dover risolvere una serie di questioni interne delicate prima di potersi recare a Washington. "Il presidente Lula ha molto apprezzato il fatto che l'invito sia stato fatto in questo modo, personalmente da Sullivan", ha aggiunto Amorim. (segue) (Res)