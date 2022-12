I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Brasile: consigliere Sullivan incontra Lula, focus su cooperazione e stabilità regionale - Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha guidato una delegazione statunitense a Brasilia lunedi 5 dicembre. Lo riferisce una nota. Sullivan ha incontrato il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a cui ha ribadito la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione tra i due Paesi. Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di rafforzamento della cooperazione nel quadro delle principali sfide a livello globale, dal cambiamento climatico alla sicurezza alimentare, fino alla stabilità regionale. Il consigliere Usa ha anche invitato Lula a recarsi in visita ufficiale a Washington nel prossimo futuro. Sullivan ha anche incontrato il segretario brasiliano per gli Affari strategici, Flavio Rocha. (segue) (Res)