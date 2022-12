I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: giura il nuovo ministro della Difesa Emilio Bobbio Rosas, è il sesto in meno di due anni - Ha prestato giuramento in Perù il nuovo ministro della Difesa, Emilio Bobbio Rosas, dopo le dimissioni lo scorso sabato del suo predecessore, Daniel Barragán, dopo poco più di due mesi di mandato. Gustavo Bobbio Rosas è stato direttore dell'Istituto geografico nazionale, della Scuola di ingegneria dell'Esercito, nonché della Protezione civile della Regione Orientale. Inoltre, ha insegnato presso le università di San Marcos e Norbert Wiener. Nel settembre 2021 è stato nominato capo del gabinetto consultivo della Direzione nazionale dell'intelligence (Dini) durante l'amministrazione di José Fernández LaTorre, indagato dalla procura per il caso Petroperú. Lo scorso maggio, inchieste giornalistiche hanno rivelato che uno dei suoi figli, Arturo Bobbio Carranza, era stato nominato consigliere della Direzione generale della soprintendenza nazionale alle migrazioni. Si tratta del sesto ministro della Difesa dall'insediamento del presidente Castillo, nel luglio 2021. (Res)