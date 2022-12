Balcani: presidente romeno, azione concreta per dare ulteriore possibilità a Paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve anche un'azione concreta, per dare un'ulteriore possibilità agli Stati dei Balcani occidentali. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione a Tirana, dove sta partecipando al vertice Unione europea-Balcani occidentali. "Attraverso il vertice Ue-Balcani occidentali, gli Stati membri dell'Ue vogliono dimostrare di essere con i Paesi di questa regione. È un momento che presenterà un punto politico piuttosto che prendere decisioni. Non ci incontriamo in un formato di Consiglio per le decisioni, ma vogliamo dimostrare che siamo con gli Stati dei Balcani occidentali. A parte questo, è chiaro che in questo momento, in cui il mondo ha molteplici problemi e la guerra iniziata dalla Russia contro l'Ucraina colpisce tutti, è bene, è importante dimostrare che siamo uniti e solidali attorno ai valori in cui crediamo", ha aggiunto. (segue) (Rob)