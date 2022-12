© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Hu Jintao ricompare in pubblico per la prima volta dopo il Congresso del Partito comunista - L'ex presidente cinese Hu Jintao è ricomparso in pubblico per la prima volta dal 22 ottobre, data della sua brusca uscita di scena durante le fasi conclusive del Congresso nazionale del Partito comunista. Proprio in quell'occasione, Hu era stato pubblicamente prelevato e scortato all'esterno dalla Grande Sala del Popolo, di fronte allo sguardo impassibile del presidente Xi Jinping e dei vertici del Partito. Nelle scorse settimane l'episodio aveva alimentato speculazioni in merito alle sorti dell'ex presidente. Ieri però Hu ha brevemente partecipato a una cerimonia in tributo al suo predecessore Jiang Zemin nell'Ospedale generale del Partito comunista cinese a Pechino. L'ex presidente 79enne è stato ripreso dall'emittente televisiva "China Central Television" mentre cammina con passo incerto, sostenuto da un attendente. Secondo Neil Thomas, esperto di questioni cinesi presso l'Eurasia Group interpellato dal quotidiano "Straits Times", la presenza di Hu alle cerimonie ufficiali in onore di Jiang Zemin è stata probabilmente voluta da Xi Jinping "al fine di creare un'immagine di unità nazionale che rafforzi la sua posizione di leadership". (segue) (Res)