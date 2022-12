© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, allentati requisiti per accedere a spazi pubblici di Pechino - L’amministrazione di Pechino, in Cina, ha allentato da oggi i requisiti per accedere a supermercati e altri spazi pubblici, che non richiederanno più un tampone molecolare negativo al Covid-19. Un test diagnostico effettuato nell’arco di 48 ore continua tuttavia ad essere necessario per accedere a bar, karaoke, ristoranti, palestre al coperto, scuole elementari e medie, nonché reparti di degenza negli ospedali. Gli operatori sanitari continueranno a fornire test molecolari gratuiti in base alle esigenze della popolazione, mentre gli organizzatori di eventi su vasta scala possono determinare autonomamente i requisiti per i test diagnostici. Allentati i requisiti d’accesso anche per gli utenti dell’aeroporto internazionale della capitale, che non richiede più un test diagnostico negativo per accedere ai terminal. Secondo fonti informate dei fatti, ulteriori aperture nel protocollo sanitario nazionale potrebbero essere annunciate già domani. (segue) (Res)