© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Usa propongono vendita di 100 missili antierei Pac-3 - Gli Stati Uniti hanno offerto a Taiwan la fornitura di 100 missili Pac-3 per i sistemi antiaerei Patriot e i relativi equipaggiamenti. Lo riferisce "Bloomberg", secondo cui la proposta è stata formulata sulla base di una vendita di sistemi antiaerei del 2010, e avrebbe un valore complessivo di 2,81 milioni di dollari. La fornitura dei missili verrebbe considerata un potenziamento del precedente accordo. In aggiunta ai missili, Taiwan riceverebbe kit per l'ammodernamento dei lanciatori M903, proiettili per l'addestramento e aggiornamenti dei sistemi informatici necessari all'impiego dei nuovi missili. (segue) (Res)