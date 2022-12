I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istat: nel 2022 atteso Pil al 3,9 per cento, più 0,4 per cento nel 2023 - Il Pil italiano è atteso crescere a ritmi ancora sostenuti nel 2022 (+3,9 per cento) per poi rallentare significativamente nel 2023 (+0,4 per cento). Lo rende noto l'Istat, nella sua pubblicazione sulle prospettive per l'economia italiana per gli anni 2022-2023. Nel biennio di previsione, l’aumento del Pil verrebbe sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente +4,2 e +0,5 punti percentuali) mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo in entrambi gli anni (-0,5 e -0,1 punti percentuali). Nel 2022 le scorte dovrebbero fornire un marginale contributo positivo +0,2 punti percentuali a cui ne seguirebbe uno nullo nel 2023. (segue) (Rin)