Ucraina: Rauti, solidarietà a Crosetto, inaccettabile linguaggio di odio

23 luglio 2021

- "Sono gravissime, pericolose e vergognose le recenti minacce rivolte al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo sono ancora di più perché arrivano da chi, a suo dire, manifesta per la pace. Il linguaggio della violenza deve sempre essere condannato con fermezza perché la violenza alimenta solo violenza. E questo rappresenta un pericolo per il Paese. Al ministro Crosetto massima vicinanza e solidarietà". Lo scrive in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti. (Com)