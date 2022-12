Congo-Kinshasa: ministro Esteri del Ruanda a Blinken, su crisi "approccio sbagliato e fuorviante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ruandese Paul Kagame ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il quale ha ribadito la necessità di pace e sicurezza nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). In una dichiarazione pubblicata su Twitter, Biruta ha affermato che, nonostante le “buone discussioni”, ci sono ancora differenze nella comprensione della questione dopo che un "approccio sbagliato e fuorviante" da parte della comunità internazionale ha peggiorato il problema. “L'M23 (il gruppo ribelle congolese accusato da Kinshasa di essere sostenuto militarmente e finanziariamente da Kigali) non dovrebbe essere equiparato al Ruanda. Non è il problema del Ruanda da risolvere. Le preoccupazioni per la sicurezza del Ruanda devono essere affrontate e, laddove altri potrebbero non sentirsi obbligati a farlo, il Ruanda lo è e continuerà a farlo", ha affermato Biruta. Ieri gli Stati Uniti hanno esortato il Ruanda a porre fine al suo sostegno al gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23) nella Rdc, in linea con le risoluzioni prese durante i colloqui sul conflitto tenutisi di recente nella capitale angolana, Luanda. Il Ruanda, che nega di sostenere i ribelli, ha affermato che la responsabilità dovrebbe essere attribuita alla Rdc. I combattimenti tra l'esercito congolese e l'M23 si sono intensificati negli ultimi mesi, causando lo sfollamento di quasi 400 mila persone. (segue) (Res)