Taiwan: Covid, Commissione sanitaria nazionale segnala 16.034 nuove infezioni

- Le nuove infezioni da coronavirus segnalate oggi a Taiwan ammontano a 16.034, in calo del 7,2 per cento rispetto a martedì scorso. È quanto si apprende dall'odierno bollettino del Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, che aggiunge al bilancio 22 decessi. Dallo scoppio della pandemia nel 2020, le infezioni segnalate a Taiwan sono state 8.395.477, con 14.522 decessi correlati. Dal primo dicembre è stato abolito l’obbligo di mascherina all’aperto per proteggersi dal Covid-19. Lo ha fatto sapere il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, che tuttavia continua a raccomandare l’uso del dispositivo di protezione nei grandi assembramenti e nei casi in cui si manifestino sintomi respiratori riconducibili alla malattia. (segue) (Cip)