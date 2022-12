Marocco-Francia: fonti stampa, ministra Esteri Colonna in vista a Rabat il 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna si recherà in vista nella capitale del Marocco, Rabat, il 15 dicembre per preparare la visita del presidente Emmanuel Macron, prevista per gennaio del 2023. Lo ha riferito il sito web d’informazione “Afrigate”, citando alcune fonti. Tuttavia, secondo la fonte “nulla è ancora definito” e la visita potrebbe essere rimandata “a causa delle divergenze tra i due Paesi”. Lo scorso 30 novembre, la Francia ha rivelato di aver scelto il suo nuovo ambasciatore in Marocco in un primo segnale di riavvicinamento tra i due Paesi. In attesa dell'approvazione della nomina da parte di Rabat, il portale "Africa Intelligence" aveva fatto sapere che le autorità francesi avrebbero scelto Christophe Lecourtier, ex ambasciatore in Australia e in Brasile, per ricoprire l'incarico. (Mar)