Canada: filiale nazionale di Amnesty International denuncia attacco informatico dalla Cina

- La filiale canadese di Amnesty International ha dichiarato di essere stata bersaglio di un attacco informatico sponsorizzato dalla Cina e di avere assunto una squadra di esperti forensi per indagare sulla violazione. Stando a quanto riferito dalla segretaria generale della sede canadese dell’organizzazione per i diritti umani, Ketty Nivyabandi, le ricerche nei sistemi erano specificamente correlate alla Cina, a Hong Kong e ad alcuni attivisti di quelle aree. L’attacco - che ha impedito all’organizzazione di connettersi alla rete per tre settimane - è stato attribuito dalla società statunitense di sicurezza informatica Secureworks ad un gruppo di hacker assoldati dalla Cina per via della natura delle ricerche e degli specifici strumenti utilizzati. (Was)