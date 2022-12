Lettonia: Consiglio dei media elettronici ritira la licenza al canale indipendente russo “Dozhd”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia ha ritirato al canale televisivo russo indipendente “Dozhd” la sua licenza perché sospettato di “aiutare la Russia” nella guerra contro l'Ucraina. Lo riferisce l’emittente pubblica lettone “Lsm”, precisando che il Consiglio nazionale dei mass media elettronici lettoni (Neplp) ha deciso di annullare la licenza di trasmissione per il canale televisivo russo. "La trasmissioni del canale televisivo ‘Dozhd’ in Lettonia devono essere interrotte l'8 dicembre", ha affermato Ivars Abolins, capo del Consiglio nazionale dei media elettronici. La scorsa settimana, il Neplp ha multato il canale con una sanzione di 10 mila euro per aver mostrato una mappa che contrassegnava la Crimea come territorio russo e per aver chiamato le forze russe "il nostro esercito". All'inizio di giugno, “Dozhd” aveva ricevuto dal Neplp il permesso di trasmettere da uno studio a Riga. A marzo, il canale televisivo aveva sospeso le sue operazioni in Russia e molti dei suoi dipendenti avevano lasciato il Paese a causa della legge russa sulla diffusione di notizie false.(Sts)