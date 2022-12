Messico: Hrw, modifiche al sistema elettorale mettono a rischio elezioni libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador di modificare la costituzione per rivedere il sistema elettorale del paese potrebbe seriamente minare l'indipendenza delle autorità elettorali, mettendo a rischio elezioni libere ed eque. Lo denuncia l’organizzazione non governativa per i diritti umani Human rights watch (Hrw). I deputati, si legge in un comunicato dell'organizzazione di base a New York, dovrebbero respingere le modifiche costituzionali proposte, che contravverrebbero agli standard internazionali sui diritti umani. La proposta del presidente eliminerebbe molte delle garanzie intese a preservare l'indipendenza delle due autorità nazionali incaricate di sovrintendere a tutte le elezioni. Il Congresso dovrebbe discutere e votare la proposta prima della fine dell'attuale sessione legislativa, il 15 dicembre. (segue) (Mec)