Messico: Hrw, modifiche al sistema elettorale mettono a rischio elezioni libere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le modifiche proposte dal presidente Lopez Obrador al sistema elettorale renderebbero molto più facile per qualsiasi partito detenga il potere cooptare le istituzioni elettorali del paese per rimanere al potere", ha affermato Tyler Mattiace, ricercatore messicano presso Human Rights Watch. "Data la lunga storia del governo monopartitico del Messico mantenuto attraverso elezioni discutibili" ciò "è estremamente problematico". In base alla proposta del presidente Lopez Obrador, denuncia Hrw, tutti gli istituti elettorali e i tribunali elettorali statali - le autorità indipendenti che amministrano la maggior parte delle elezioni statali e locali, applicano le regole della campagna elettorale e risolvono le controversie elettorali - verrebbero eliminati. Le loro responsabilità sarebbero trasferite all'Istituto elettorale nazionale e al Tribunale elettorale federale, che diventerebbero gli unici arbitri di tutte le elezioni in Messico. (segue) (Mec)