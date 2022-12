Messico: Hrw, modifiche al sistema elettorale mettono a rischio elezioni libere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta, mette in guardia l'Ong, modificherebbe anche le modalità di nomina dei membri direttivi dell'Istituto elettorale nazionale e del Tribunale elettorale federale, eliminando le garanzie volte a garantire la loro indipendenza dal governo. La proposta accorcerebbe e unificherebbe i mandati dei membri in modo che tutti i membri di entrambe le autorità elettorali sarebbero nominati contemporaneamente, nello stesso processo, durante ogni mandato presidenziale di sei anni. Attualmente, questi funzionari servono un mandato scaglionato di nove anni e sono nominati in processi di selezione separati da funzionari diversi in anni diversi. La proposta del presidente eliminerebbe anche il mandato costituzionale per l'Istituto nazionale elettorale indipendente di amministrare il registro elettorale, l'elenco ufficiale degli elettori registrati. La possibilità che il registro elettorale possa essere trasferito al controllo del governo, denuncia Hrw, potrebbe violare la legge messicana e gli standard internazionali per la protezione dei dati personali. (Mec)