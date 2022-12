Balcani: Michel, futuro europeo e dei nostri figli più sicuro con la regione nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro dell'Europa e dei nostri figli sarà più sicuro con i Balcani occidentali all'interno dell'Unione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al vertice Ue-Balcani occidentali che si tiene oggi a Tirana, in Albania. "Sarà un incontro importante, un incontro simbolico. È la prima volta che il vertice dell'Ue-Balcani Occidentali si svolge in un Paese di questa regione", ha detto. "Sono assolutamente convinto che il futuro dell'Europa e dei nostri figli sarà più sicuro e più prospero con i Balcani occidentali all'interno dell'Ue. Stiamo lavorando duramente per fare progressi", ha aggiunto. Michel ha poi parlato dell'accordo sul roaming, che verrà firmato oggi proprio al vertice di Tirana. "Si tratta di un risultato concreto in linea con quanto avevamo discusso a Brdo più di un anno fa. Un passo importante e nella giusta direzione per le imprese, per le persone, per il turismo", ha dichiarato. "Un altro elemento importante", ha concluso il presidente del Consiglio Ue, "è il sostegno che vogliamo dare ai Balcani occidentali in relazione alla crisi energetica e alle difficoltà energetiche. È una conseguenza della guerra lanciata dalla Russia in Ucraina, e dimostra il nostro impegno a rafforzare l'integrazione e la cooperazione nella regione". (Beb)