Bankitalia: Della Vedova, da Fazzolari e Tajani attacchi inauditi, Meloni chiarisca

21 luglio 2021

- "Non ci siamo. Ieri Fazzolari ha reagito alle parole di Bankitalia sulla manovra spiegando che essendo partecipata da banche private fa semplicemente il loro interesse. Il ministro Tajani ha detto che quella di Bankitalia è una opinione come tante altre. Un vero attacco, infondato e inaudito". Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. "Non basta una velina di palazzo Chigi che minimizza - osserva -, Meloni deve dire chiaramente se il governo rispetta l’autonomia e l’indipendenza di Bankitalia oppure no". (Rin)