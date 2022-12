Russia: Cremlino, favorevoli ad area eurasiatica come centro di sviluppo globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurasia sta diventando uno dei centri di sviluppo globale e la Russia sostiene questo scenario. Lo ha detto l'assistente del presidenziale per gli affari internazionali, Yuri Ushakov, nel suo intervento al forum Internazionale di esperti scientifici "Letture Primakov" in corso a Mosca. "È l'Eurasia che sta diventando uno dei centri di sviluppo globale, dove si verificano i cambiamenti più importanti per la politica e l'economia mondiale, si formano le tendenze che determinano il futuro comune dell'umanità", ha affermato Ushakov. "Si può già dire che nello spazio eurasiatico si sta formando una nuova forza potente e costruttiva, la cosiddetta maggioranza mondiale che difende principi e approcci equi e universali", ha aggiunto. (Rum)