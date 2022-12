Istat: occupazione crescerà del 4,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel biennio di previsione l’occupazione, misurata in termini di Ula, segnerà una crescita superiore a quella del Pil con un aumento più accentuato nel 2022 (+4,3 per cento) rispetto a quello del 2023 (+0,5 per cento). Lo rende noto l'Istat, nella sua pubblicazione sulle prospettive per l'economia italiana per gli anni 2022-2023. Il miglioramento dell’occupazione si accompagnerà a quello del tasso di disoccupazione che scenderà sensibilmente quest’anno (8,1 per cento) per poi registrare un lieve rialzo nel 2023 (8,2 per cento).(Rin)