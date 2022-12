Istat: nel 2022 atteso Pil al 3,9 per cento, più 0,4 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi delle famiglie residenti e delle Isp, prosegue l'Istat, registreranno una evoluzione in linea con l’andamento dell’attività economica, segnando un deciso aumento nel 2022 (+3,7 per cento) cui seguirà un rallentamento nell’anno successivo (+0,4 per cento). Gli investimenti sono attesi rappresentare l’elemento di traino dell’economia italiana sia nell’anno corrente (+10,0 per cento) sia, in misura più contenuta, nel 2023 (+2,0 per cento). Inoltre, la prolungata fase di crescita dei prezzi, sostenuta dall’eccezionale aumento di quelli dei beni energetici, è attesa riflettersi sull’andamento del deflatore della spesa delle famiglie residenti sia nell’anno corrente (+8,2 per cento) sia, in misura più contenuta, nel 2023 (+5,4 per cento). Lo scenario previsivo è caratterizzato da ipotesi particolarmente favorevoli sul percorso di riduzione dei prezzi nei prossimi mesi e sulla completa attuazione del piano di investimenti pubblici previsti per il prossimo anno.(Rin)