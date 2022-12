Francia: Enedis, interruzioni elettricità anche a pazienti attaccati a respiratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interruzioni di elettricità che in Francia potrebbero sopraggiungere questo inverno riguarderanno anche i pazienti ospedalieri con un respiratore artificiale, che vengono considerati come "non prioritari". Lo ha detto il portavoce del gruppo energetico Enedis, Laurent Meric. "Abbiamo un'attenzione particolare nei loro confronti, abbiamo un numero telefonico specifico", ha detto Meric, spiegando che queste persone saranno contattate due giorni prima in caso di interruzione di elettricità. "È spaventoso", ha commentato su Twitter la leader del Rassemblemet National, Marine Le Pen, mentre il presidente del partito Jordan Bardella ha criticato un governo che sembra "aver perso di vista ogni rispetto elementare dei francesi". (Frp)