- "Vincerete per i vostri eroi caduti. Vincerete per i vostri figli". Lo ha detto in un messaggio video, pubblicato su Twitter e diretto all'esercito ucraino, in occasione della giornata delle forze armate ucraine, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Vincerete per la vostra libertà. Vincerete per i nostri valori. Vincerete per l'Ucraina. Vincerete per l'Europa", conclude Metsola. (Beb)