Sanità: Calenda, si sta compiendo disastro, presenteremo piano per smaltire liste d'attesa

19 luglio 2021

- "Possiamo discutere di Pos, tetto al contante, condoni (tutti provvedimenti sbagliati sia chiaro), ma il disastro vero si sta compiendo sulla sanità. Complici il Covid abbiamo il sistema al collasso e un aumento del numero di morti da patologie non diagnosticate". Lo scrive sui social il segretario di Azione e leader del Terzo polo, Carlo Calenda. "Mancano decine di migliaia di infermieri e ogni anno perdiamo 4.000 medici. Solo per le borse di specializzazione e gli stipendi degli infermieri servono 2 miliardi. Per non parlare della follia del Mes. Insopportabile ipocrisia, tutti a inneggiare agli eroi del Covid, già dimenticati", aggiunge. "Nelle prossime settimane il Terzo Polo presenterà un piano per smaltire le liste d’attesa almeno nel settore della diagnostica. 20 mesi medi per una mammografia e 13 per una Tac sono numeri da terzo mondo", conclude Calenda. (Rin)